In bici per palazzi. Cicloescursione di inizio primavera, adatta a tutti

Domenica 27 marzo

Cicloescursione di inizio primavera, adatta a tutti, da Crema a Torre Pallavicina con visita guidata al prestigioso Palazzo Barbò, una sontuosa dimora costruita da Aldalberto Marchese Pallavicino sullo stesso terreno dove venne eretta una torre di guardia del confine che seguirà, come stabilisce il trattato, il corso del fiume Oglio tra Soncino e Pumenengo. Il Palazzo divenne poi dimora dei Conti Barbò che tuttora lo possiedono.

Pranzo al sacco nel parco del palazzo

Rientro a Crema con visita allo splendido Palazzo Zurla De Poli, edificato nel 1520 da Leonardo Zurla, per la sua nobile famiglia cremasca, il palazzo si estende tra le attuali vie Tadini e Bottesini con due sobrie facciate esterne che ricalcano i canoni cinquecenteschi lombardi e che, come da usanza dell’epoca, riservano lo sfarzo per gli ambienti interni.

Aperitivo conclusivo

Attenzione!

- controlla il buono stato di bici e copertoni

- porta con te una camera d’aria di scorta

- l’iniziativa non è un’iniziativa turistica organizzata, bensì un’attività esclusivamente ricreativa svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell’associazione

- l’iniziativa è soggetta alla normativa vigente relativa all’emergenza Covid-19.

- in caso di maltempo l’iniziativa verrà annullata



RITROVO: ore 8.15 alla Stazione di Crema

PARTENZA: 08:30

RITORNO: 17:30

REFERENTE: Massimo 3398716306

DIFFICOLTÀ: Facile

PERCORSO: KM.55

MEZZO DI TRASPORTO: Bici

Costo:

SOCI FIAB - Ingressi e visite + aperitivo +assicurazione infortuni: 20 €

NON SOCI FIAB - Ingressi e visite + aperitivo + assicurazione infortuni + RC: 23 €

Prenotazioni entro mercoledì 23 marzo all'indirizzo e-mail info@fiabcremasco.it o su questa pagina