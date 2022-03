IVAN LINS & FRIENDS

Per la prima volta questo gigante del pentagramma si esibisce a Cremona con il suo gruppo presentando un compendio della sua leggendaria carriera. Ivan Lins, cantautore e interprete pluripremiato e vincitore di Grammy, è uno dei più grandi compositori e musicisti del Brasile. Il suo primo successo Madalena è stato registrato da Elis Regina nel 1970. Love Dance, un successo nel 1989, è una delle canzoni più registrate nella storia della musica. In cinquant’anni di carriera (anniversario festeggiato nel 2020) ha realizzato oltre 30 album. Alcuni critici affermano che, se Caetano Veloso è il Bob Dylan di Bahia, Ivan Lins è il James Taylor della musica popolare brasiliana. E chi non conosce il successo mondiale You Look Wonderful Tonight, una canzone di Ivan Lins che ha cantato in duetto con Michal Bublé. O il successo di Sting che Ivan Lins ha scritto She Walks This Earth. Compositore di deliziosa complessità armonica e affascinante senso del ritmo, Lins si è fatto conoscere in Brasile e all’estero, anche per le sue colonne sonore di film, composte per molti film brasiliani e soap opera. Sono diventati gli standard della musica popolare brasiliana e della musica pop internazionale. Ivan Lins è uno degli autori più apprezzati, amati e rispettati dai musicisti di tutto il mondo. Negli ultimi cinquant’anni le sue canzoni sono state interpretate da una lista infinita di artisti, tra cui Sarah Vaughan, Sting, Diana Krall, George Benson, Manhattan Transfer, Patti Austin, Michael Bublé, Ella Fitzgerald, Dave Grusin, Shirley Horn, Quincy Jones, Sérgio Mendes, Diane Schuur.

Ivan Lins, voce e tastiere

Andre Sarbib, pianoforte

Nema Antunes, basso

Cláudio César Ribeiro, chitarra

Chris Wells, batteria

Clicca qui per acquistare il biglietto