Itinerario in bicicletta con guida: Cremona e l’acqua

Sabato 26 marzo ore 14:00

Cremona e l'acqua

Beega cycling tour



Cremona e l’acqua, un binomio inscindibile che va oltre il fiume Po.

In sella alle biciclette pedaleremo seguendo le tracce dei corsi d’acqua, un tempo a cielo aperto, ancora presenti nel sotto suolo della città.

Cremonella, Marchionis, fossa Civica, Morbasco definiscono tracce d’acqua che seguiremo lungo le strade di Cremona.

Il tour è organizzato in collaborazione con Cremona sotterranea

Bici Beega disponibili per il noleggio (muscolari o elettriche) sia per adulti che per bambini, previa disponibilità. Disponibili per il noleggio anche carrettini da agganciare o seggiolini.

È obbligatorio l’utilizzo del caschetto per adulti e bambini, per chi non ne ha già uno è possibile noleggiarlo.

Per i costi noleggio optional consultare questa pagina.

Partenza: ore 14.30.

Ritrovo: ponte dei due occhi in via Naviglio incrocio via Negroni.

Arrivo: Colonie Padane.

Difficoltà: facile

Prenotazione o acquisto entro 48h dalla partenza.

Costo 20€ Adulto – 16€ ragazzi (da 5 a 12 anni) – gratuito (meno di 5 anni)

Numero minimo 8 persone.

Prenota online!

Oppure scrivi a: tour@beega.it

Il tour gode della collaborazione e del patrocinio del Comune di Cremona.