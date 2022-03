Secrets of My Heart Sarah McKenzie Quartet

Dopo il grande successo del disco Paris in the Rain, la pianista, cantante e compositrice Sarah McKenzie è tornata in scena con il nuovo album Secrets of My Heart.

“Quanto sono disposta a sacrificare per il sogno di essere una musicista professionista? Ed è giusto inseguire quel sogno? Dopo l’uscita di Paris in the Rain, mi sono posta sempre più spesso queste domande importanti. E questo processo ha portato alla nascita di Secrets of My Heart”, spiega l’artista.

In concerto Sarah McKenzie affascina con la propria voce ed il proprio talento, conducendo lo spettatore in un viaggio emozionante e unico fra Europa, Australia e Brasile. Un viaggio che racchiude, come suggerisce il titolo dell’Album, i segreti del cuore della giovane Artista. Sul palco con lei Hugo Lippi (chitarra), Pierre Boussaguet (contrabbasso) e Sebastiaan de Krom (batteria).

