Spettacolo teatrale: Mafia Nord

La Compagnia dei Piccoli

presenta

MAFIA NORD

sabato 2 aprile, ore 21.00

Teatro Primo Ferrari, Castelverde

di e con Mattia Cabrini e Daniele Carrara

Regia di Daniele Carrara

Musiche dal vivo: Federico Olivares

Sinossi:

Se è vero che la mafia è nata al sud, non è altrettanto vero pensare che non si sia diffusa anche al nord. Tuttavia, la percezione che si ha del fenomeno al nord è come di un qualcosa di lontano, appartenente ad un altro mondo, di estraneo. Questo modo di pensare alimenta così la convinzione che la mafia al nord non esista.

La realtà è che semplicemente la mafia si comporta in una maniera differente, cambia forma, si adatta alle situazioni che la circondano, adeguandosi a ciò che serve per ottenere quello che vuole.

In scena due attori cercano di trovare un modo per poter raccontare tutta la complessità di questo tema, quando ecco l’idea: costruire uno spettacolo fatto di tanti “sketch”, che variano dal comico al drammatico, tenuti insieme da un filo conduttore che si chiama “mafia nord”. Lo spettacolo vuole sensibilizzare il pubblico su questo argomento delicato e molto spesso ignorato, attraverso un “viaggio” tra nord e sud.

TEATRO PRIMO FERRARI DI CASTELVERDE

Biglietto intero 8 euro, ridotto 5 euro (fino ai 18 anni)

Per info 349 3846045