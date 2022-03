Live@Fico Jazz • B Vit Trio, la vitamina Be Bop

All'Antica Osteria del Fico!

giovedì 2 marzo dalle 21.00

saranno ospiti

Carmelo Tartamella chitarra

Giovanni Scalvini contrabbasso

Michele Carletti batteria

componenti del B VIT trio

“B Vit” è la vitamina Be Bop.

Il trio, formato da grandi conoscitori di questo genere propone un repertorio completamente improntato su questo sound con brani di propria composizione e songs dei più grandi autori dell’era d’oro del be-bop come Barry Harris, Charlie Parker, Grant Green, Kenny Burrell.

Dietro a questo trio c’è un lavoro di ricerca sonora dell’insieme che è cosa rara da trovare oggi in un gruppo jazz.

Ogni nota suonata è calibrata e pensata per 3 proprio come succedeva nella musica dell’epoca.

I musicisti di questo trio sono degli affermati professionisti del proprio strumento, Tartamella è uno dei chitarristi virtuosi più apprezzati d’Italia ed all’estero.

Ha suonato a: Musik Messe Francoforte '97, Namm Show '97, Los Angeles, Seattle, New York, Basel, Washington, Montreaux Jazz Festival '98, Pistoia Blues ’98, Zurigo, Stoccarda, Parigi ecc. è stato chitarrista dell’orchestra Rai ed ha suonato con una quantità di grandi nomi del Jazz mondiale che è difficile elencarli.

Giovanni Scalvini è un grande conoscitore del contrabbasso jazz e swing e ha suonato con: Sandro Gibellini, Simone Guiducci, Carmelo Tartamella, Marco Scipione, Mauro Negri, Massimo Faraò, Robert Bonisolo, Achille Succi, Fulvio Sigurtà, Fausto, Kyle Gregory, Guido Bombardieri e molti altri.

Michele Carletti ha sempre ricevuto una grande stima e considerazione per il suo senso dello swing, ha suonato e registrato con alcuni dei più grandi artisti del jazz New Yorkese quali John Webber, Joe Magnarelli, Jesse Davis, Randy Johnston, Michael Weiss, Antonio Ciacca, Jennifer Vincent, Andy Farber, Ray Blue, Denia Ridley, K. Foster Jakson ecc. oltre che ai più grandi nomi del panorama jazzistico italiano.

Gradita la prenotazione, ingresso libero con Greenpass obbligatorio.

Per info:

392 267 7329

info@ilmiofico.it