L'arte di disegnare col cuore

mostra di Francesco Legramandi

2-10 aprile

piazza Duomo, Crema

Sabato 2 aprile sarà inaugurata alle ore 17 la mostra di Francesco Legramandi, illustratore e artista di fama internazionale e collaboratore delle più importanti realtà editoriali come Disney, Dreamworks, Nickelodeon, DC comics, Mattel e molte altre.

Legramandi ha illustrato i libri per bambini dei personaggi più conosciuti, come Candy Candy, il suo primo e vero amore, fonte di reale ispirazione.

Iniziando la professione proprio con il giornalino di Candy Candy edito da Fabbri Editore, la sua carriera è stata sempre in ascesa, per arrivare a collaborare con Disney del 1992, illustrando i libri di quasi tutti i film classici, come Biancaneve e Frozen.

Dal 2 aprile sarà possibile ammirare la mostra gratuitamente tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Super Green Pass obbligatorio

Informazioni presso Pro Loco

t. 0373 81020 e info@prolococrema.it