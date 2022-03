Margherita Zanin canta Lucio Dalla per l'Ucraina

Domenica 27 marzo, ore 21.00

Teatro San Domenico

Margherita Zanin

interpreta Lucio Dalla

Un tributo alla poetica del grande Lucio Dalla, a dieci anni dalla sua scomparsa

Cantautrice e interprete, Margherita Zanin alcuni dei brani più profondi e toccanti del repertorio di Lucio Dalla sotto la Direzione Artistica di Roberto Costa, musicista e compositore che ha accompagnato Lucio Dalla in tutta la sua vita come suo bassista e talvolta autore delle musiche di alcuni brani di grandissimo successo come ad esempio “se io fossi un Angelo”.

Ma un rapporto speciale lega anche Margherita e Roberto, che ne è stato produttore artistico del suo primo disco ma soprattutto suo mentore.

Il concept nasce con la volontà di rendere omaggio a uno dei più grandi artisti italiani del decimo anno della sua scomparsa.

Lo spettacolo debutta al Bluenote di Milano per poi seguire in tourneè nei teatri e nelle piazze delle principali città in Italia.

ALTRE INFORMAZIONI

Con il supporto di Rotary international

Evento finalizzato alla raccolta fondi a favore dell’Ucraina

INFO E PRENOTAZIONI

T. +39 0373 81020 - info@prolococrema.it