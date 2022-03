Bloccati dalla Neve

con ENZO IACCHETTI e VITTORIA BELVEDERE

di Peter Quilter

Sabato 27 marzo, ore 21.00

Teatro del Viale - Castelleone

Patrick è un uomo di mezza età che vive solitario in un cottage di campagna. Patrick ama stare da solo. Negli anni ha sviluppato una sorta di misantropia. Un giorno però, durante una violentissima tempesta di neve, la sua pace viene turbata.

Judith, una donna che vive nel villaggio vicino, bussa alla porta di Patrick chiedendo pane e uova. È interamente coperta di neve. Sui capelli si sono formati addirittura dei ghiaccioli! Patrick, indispettito, la accontenta, sperando che Judith se ne vada presto. Purtroppo per lui le cose si complicano.

La tempesta di neve diventa ancora più violenta e un comunicato della Polizia intima a tutti gli abitanti dei dintorni di non uscire all’aperto e di barricarsi in casa. Patrick e Judith sono costretti a dover convivere in quella quarantena forzata. Due caratteri forti messi costantemente a confronto, ventiquattro ore su ventiquattro. Lo scontro è inevitabile.

Seguono giorni di litigi continui, ma anche di risate e di momenti di pura follia.

Riusciranno Patrick e Judith a trovare dei punti in comune, sebbene appartengano a mondi completamente diversi?

Diventeranno amici, nonostante tutto, anche dopo la fine della tempesta di neve?

BIGLIETTI

Poltronissime/Palchi – Intero 27 € | Ridotto 25 €

Poltrone/Galleria – Intero 22 € | Ridotto 20 €

Prenota ora via e-mail!

Per informazioni:

+39.348 6566386

biglietteria@teatrodelviale.it