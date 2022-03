Ancora un week-end dedicato alle residenze teatrali di Alice nella città: da venerdì 1 a domenica 3 aprile il programma Community Theatre cofinanziato da Fondazione Cariplo propone sei repliche della nuova produzione di Teatroallosso "La Stanza Segreta".

Un cabinetto misterioso, atmosfera rarefatta, luci fioche e tremolanti...la sala di Alice verrà completamente trasformata per quella che è di fatto un nuovo allestimento dello spettacolo presentato in una prima versione "studio" a Crema nel 2021. Storie che aleggiano eteree nell’aria e attendono l’incantesimo che le dispiega; un tavolo circolare che non aspetta altro che le scelte del pubblico per dipanare il disegno narrativo.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Nicola Cazzalini, è frutto della collaborazione tra la compagnia residente in Alice nella città e l'artista ospite NemO's, street artist, illustratore e - per l'occasione - scenografo. Nella versione studiata per Alice particolare cura è stata dedicata all'aspetto sonoro, con le musiche originali di Umberto Bellodi e il sound design di Luca Piche Cannistrà.

Il dettaglio delle repliche è il seguente: apertura venerdì 1 aprile alle 21.00; tre repliche per sabato 2 aprile (ore 16.30, 18.00 e 21.00); due repliche in chiusura domenica 3 aprile alle ore 16.30 e 18.00.

Lo spettacolo, adatto a grandi e piccini, è ad ingresso libero per i tesserati ARCI ma, dato il numero di posti limitati, è necessario prenotarsi via Whatsapp al numero 3398887526.