Una giornata di eventi: il Monteverdi per la Città

Il Monteverdi per la Città

Una settimana di eventi

per festeggiare

con la Città la statizzazione



2-9 aprile 2022

Ecco gli eventi di

domenica 3 aprile:



Il Monteverdi e il Ponchielli per l’Ucraina

ore 11:00 – Foyer del Teatro Ponchielli

Bachianas Brasileiras No.1 per otto celli (Villa Lobos)

Introdução (Embolada)

Bachianas Brasileiras N. 5 per otto celli con soprano (Villa Lobos)

Aria (cantilena) – Dansa ( martelo)

Mariia Babilua, soprano

C3 ChiesaCellosCremona, violoncelli

Silvia Chiesa, Alessandro Mastracci, Clarissa Marino, Africa Alaìde Dobner, Roberta Selva, Andrea Stringhetti, Federica Colombo, Afra Mannucci

Famiglie al Museo – La Sinfonia dei Giocattoli

ore 12:00 – Auditorium Museo del Violino

Sinfonia dei Giocattoli (Mozart), Ensemble del Conservatorio Claudio Monteverdi

Musica per l’Ucraina

ore 17:00 – Teatro Ponchielli

Inno ucraino in apertura allo spettacolo Alice in Wonderland, Ensemble musicale del Conservatorio Monteverdi