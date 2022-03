Eventi musicali del Conservatorio Monteverdi per la Città

Il Monteverdi

per la Città

Una settimana di eventi

per festeggiare

con la Città la statizzazione



2-9 aprile 2022

Giovedì 7 aprile

Dal manoscritto all’edizione. Presentazione “Il ritorno di Tobia” di B. Galuppi

ore 11:00 – Palazzo Raimondi

Dott. Elia Pivetta, Prof.ssa Angela Romagnoli

Concerto – Le Sonate di Brahms per archi e pianoforte

ore 18 – Museo del Violino

Sonata n 2 per violino e pianoforte (Brahms), Sofia Manvati e Giorgio Lazzari

Sonata n. 2 per viola e pianoforte (Brahms), Francesca Senatore e Yevgeni Galanov

Sonata n. 1 per violoncello e pianoforte (Brahms), Giulia Sanguinetti & Lucrezia Liberati