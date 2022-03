Mostra d'arte: "Nessun luogo è lontano" artisti vari

Nessun luogo è lontano

2-18 aprile 2022

Museo della Stampa, Soncino

Con un titolo che rende omaggio allo scrittore statunitense Richard David Bach, la mostra Nessun luogo è lontano è un viaggio e una selezione di opere d’arte promossa dall’Associazione Culturale Daphne e dal Curatore newyorchese Paul Cabezas.

La mostra coinvolge diversi artisti:

Wendy Alber, Lorenza Aldrighetti, Margherita Argentiero, Alessandro Botti, Stalin Alvarado Muñoz - Bulla, Giampietro Cacciamali, Silvia Caimi, Emanuela Casagrande, Marina Comerio, Angela Corti, Dora Creminati, Oliver Dall’Asta, Rosolino Di Salvo, Anna Donati, Stefania Galletti, Vittoria Giobbio, Roberta Janes, Eleonora Silvia Longo, Livio Lopedote, Valeria Luccioni, Fabia Lucco Castello, Norbert Mayerhofer, Pantalone, Tina Pedrazzini, Pictor Nobilis, Camilla Rossi, Marina Rubinelli, Claudio Sapienza, Maria Felice Vadalà, Maria Zanolli, Stefania Zorzi, Gemma Zucconi.

Ospite speciale il fotografo Ivan Scellato.

Testo e presentazione di Anna Frizzera.



Programma:

5 Marzo – 12 Marzo 2022 Palazzo Bargnani Dandolo, Adro (Italia)

2 Aprile - 18 Aprile 2022 Museo della Stampa, Soncino (Italia)

Estate 2022 La Nacional, Spanish Benevolent Society Gallery, New York (USA)

Settembre Libro d’artista originale collezione Sketchbook Project di Brooklyn, New York (USA)

Pubblicazione sulla rivista Arte News Publications New York (USA)

Colonna sonora mostra Moving NYC Landscapes

Compositore Rosolino Di Salvo

associazionedaphne.it

Orari di apertura:

Dal Martedì al Venerdì: 10:00 - 12:30

pomeriggio su prenotazione: tel. 0374/83171 - info@museostampasoncino.it

Sabato, domenica e festivi: 10:00 - 12:30 / 14:30 - 17:30

www.museostampasoncino.it