Serata Live Jazz con Roberto Lupo Quartet e “Mr. Somebody”

Roberto Lupo Quartet

“Mr. Somebody”

Sabato 16 aprile ore 21:30

Roberto Lupo batteria

Emiliano Vernizzi sax tenore, soprano

Renato Podestà chitarra elettrica

Alex Carreri basso

Spinto dalla volontà di esprimere la sua sintesi musicale e parallelamente all’intensa attività concertistica avuta negli ultimi dieci anni il batterista piacentino Roberto Lupo ha portato avanti un percorso personale di ricerca musicale, dando vita ad un progetto, che della contaminazione tra i generi ha fatto la sua vera filosofia.

Questo è quello che si può ascoltare nel suo primo lavoro discografico dal titolo “Mr. Somebody” che concepito in piena pandemia, propone un curioso viaggio musicale all’interno delle complesse personalità umane emerse negli ultimi due anni.

Da qui prende forma un repertorio eclettico e variopinto di brani originali, che fondendo varie forme stilistiche accomunate dalla matrice jazz afroamericana, proietta l’ascoltatore verso un esperienza totalizzante e multisensoriale. Proprio per questo le sette composizioni originali, sono intitolate a personaggi immaginari come, per esempio, “Miss Cloe” che attraverso immagini e colori che richiamano il mondo di New Orleans esprime un approccio ironico verso la vita, o la cupa e malinconica “Mr. Brown”, per passare alla energia rabbiosa di “Mr. Claude”.

Nel progetto troviamo musicisti eccezionali come Renato Podestà (già compagno di avventure in Sugarpie e nel Renato Podestà trio), Alex Carreri al basso ed Emiliano Vernizzi al sax tenore e soprano che, grazie alla loro capacità di sintesi ed esperienza pluriennale, sono riusciti a interpretare al meglio e dare forma a questo curioso caleidoscopio musicale fatto di immagini e colori.

Roberto Lupo è diplomato in batteria e percussioni, ha collaborato con musicisti del panorama jazz nazionale del calibro di Gian Luca di Ienno, Mauro Negri, Roberto Soggetti, Umberto Petrin, solo per citarne alcuni, ma è noto soprattutto per essere da oltre dieci anni il batterista della band internazionale di progressive-swing Sugarpie and the Candymen con la quale ha partecipato ai più importanti Festival Jazz d’Europa come Umbria jazz, Montreux, Asconajazz e altri.



Ingresso libero con tessera Piacenza Jazz Club (è possibile tesserarsi all’ingresso)

NO PRENOTAZIONI – Ingresso consentito fino a disponibilità posti completata