Time on the moon - Pink Floyd tribute show

Venerdì 8 aprile, ore 21.00

Teatro San Domenico, Crema

Time on the Moon

Flavio Bissolati: lead voice/bass

Andrea Rossini: lead guitar

Francesco Zovadelli: voice/ guitar&steel guitar

Michele Lombardi: keyboard/piano/ sequences

Matteo Zametta: drums

Pietro Montaldi: sax

Silvia Candrina: choir

Adele Crema: choir

Giulia Dagani: choir

Il gruppo nasce da un'idea di Andrea Rossini e Flavio Bissolati nel 2009 come progetto di musica d'insieme con il nome di Fable, e diventa ufficialmente tribute band dei Pink Floyd nel 2010 con il nome See Emily Play, dal secondo 45 giri della band.

Dalla nascita del progetto si sono avvicendate numerose formazioni, partendo da più di dieci componenti.

La band ha proposto grandi classici del vasto mondo Floydiano, riproducendo integralmente l'album Wish You Were Here, e quasi totalmente The Wall, ma ha anche cercato di riscoprire alcuni brani meno conosciuti o più datati, meritevoli comunque di attenzione e di un'analisi forse ancora più approfondita.

Nel gennaio 2022 la band si sente pronta ad aprire un nuovo capitolo cambiando il suo nome in Time on the Moon, con l'intento di ripartire con una rinnovata formazione e una nuova fase del progetto volto a migliorarne notevolmente la qualità dello show e la ricercatezza musicale.

Biglietti:

25,00 €

Acquista ora!