I 4 Imperatori • Incontri, spettacoli e rievocazioni storiche

6, 7 e 9,10 aprile 2022

• Sabato 9 aprile

Elmi, spade, corpi che cadono e lottano, dentro e fuori dall’acqua: questo è quello che è accaduto nel territorio cremonese quasi 2000 anni fa. Comandanti, eserciti da nord e sud, battaglie decisive che porteranno al nuovo imperatore di Roma.

Il percorso parte dal cuore di Cremona, dove le strade ancora ricordano le antiche vie romane, e arriva al cuore della storia, osservata nella conformazione del territorio circostante. Vi è mai capitato di riuscire a vedere il segno lasciato dall’acqua nell’andamento curvilineo di un campo arato? Qui sarà possibile.

La guida vi accompagnerà in un racconto relativo all’epoca antica, ma si parlerà anche di storia recente e locale.

Lungo le strade che tagliano il territorio si osserveranno le cascine, i segni del lavoro nei campi, la quotidianità della vita in campagna e il lento scorrere delle stagioni nelle coltivazioni.

A Cascina Farisengo il fascino dell’epoca romana sarà rievocata da un accampamento romano allestito dalla Legio VII Gemina all’interno del progetto “4 Imperatori”, che si svolgerà proprio il 9 e 10 aprile 2022.

Partenza: ore 14.30.

Ritrovo e Arrivo: Campeggio Parco al Po, via del Sale 60/A.

Adulti: 17€

Bambini (5- 12 anni): 13€ – (0-4 anni): gratuito

Numero minimo per partire 8 persone.

È necessario prenotare con almeno 48h di anticipo: tour@beega.it oppure acquistare a questo link.

Il tour gode della collaborazione e del patrocinio del Comune di Cremona, rientra inoltre nel progetto “Cremona 2240”.

Bici Beega disponibili per il noleggio (muscolari o elettriche) sia per adulti che per bambini, previa disponibilità. Disponibili per il noleggio anche carrettini da agganciare o seggiolini.

È obbligatorio l’utilizzo del caschetto per adulti e bambini, per chi non ne ha già uno è possibile noleggiarlo.

Per i costi noleggio optional consultare questa pagina.