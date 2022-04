Visita naturalistica "Alla scoperta del bosco"

Alla scoperta del bosco

Domenica 10 aprile

Visita naturalistica con birdwatching in garzaia

a villa Medici del Vascello

Visita speciale alla scoperta della flora e della fauna del parco di Villa Medici del Vascello.

Durante l'attività i partecipanti prenderanno parte alle attività di monitoraggio e cura del parco, ed in particolare verranno coinvolti nella messa a dimora di nuovi e giovani arbusti nel parco all’inglese, nel monitoraggio delle specie animali presenti nel laghetto e in attività di birdwatching in garzaia, con la possibilità di osservare con binocoli le coppie di aironi alle prese con la nascita dei loro piccoli.

Appuntamento della durata di 120 minuti, in replica alle 10:30 e alle 15:00, con partenza dalla biglietteria in Via Matteotti 2.

Attività organizzata in collaborazione con l'Associazione Vivi Flumen; adatta anche per i bambini.

Prenotazione obbligatoria al 370 3379804 - posti limitati.

Quota di partecipazione € 8,50 a persona - ingresso gratuito fino ai 18 anni.