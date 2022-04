Concerto d'Organo : Magnificat anima mea Dominum

PIETRO TRIACCHINI: musicista cremonese, ha intrapreso gli studi musicali presso il Conservatorio Statale di

Musica “Giuseppe Nicolini“ di Piacenza dove si è diplomato con il massimo dei voti in Pianoforte nella classe della prof.ssa Lia Demasi e in Organo e composizione organistica nella classe della prof.ssa Giuseppina Perotti.

Successivamente presso l’Ateneo piacentino ha conseguito col massimo dei voti la laurea specialistica in Discipline musicali della scuola di Organo (Diploma accademico di II° livello, indirizzo interpretativo-compositivo) sotto la guida del prof. Pietro Vescovi.

Ha approfondito la propria preparazione musicale frequentando, come allievo effettivo, importanti corsi di perfezionamento tenuti da eminenti organisti di fama internazionale, in particolare presso l’Accademia di Musica Italiana per Organo di Pistoia con Luigi Ferdinando Tagliavini e Stefano Innocenti; presso il Comitato per l’organo della Cattedrale di Cremona con Michael Radulescu, Daniel Roth e Ewald Kooiman; presso la Landesakademie für die musizierende Jugend in Baden Württemberg di Ochsenhausen (Germania) con Wolfgang Rübsam e Wolfgang Zerer.



Come organista svolge servizio liturgico presso la Chiesa Parrocchiale S. Maria Assunta di Caorso (PC) e la Chiesa Parrocchiale di Sant’Abbondio in Cremona.

È organista onorario del pregiatissimo organo Gaetano Callido (1768) in Vesio di Tremosine (BS). Svolge una apprezzata attività concertistica sia come solista che in veste di accompagnatore di gruppi corali e cameristici.



Nel 2012, in qualità di docente di Canto corale, ha fondato il Coro del Liceo musicale “A. Stradivari” di Cremona: un ensemble vocale di più di quaranta studenti. Con un vasto repertorio, esclusivamente di musica sacra, spaziando dalla polifonia rinascimentale alla letteratura del XX secolo, lo ha condotto ad esibirsi in numerose manifestazioni

concertistiche in varie località delle provincie di Cremona, Brescia, Piacenza, Lodi e Mantova.



Per la Agon Records ha registrato il CD “Orgelmusik” interpretando brani di compositori italiani e tedeschi del XVIII secolo.

Attualmente è titolare della cattedra di Organo presso la sezione del Liceo musicale dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. Stradivari” di Cremona e docente di Organo presso i corsi liberi dell’ISSM “C. Monteverdi” di Cremona.

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

• Meine Seele erhebt den Herren (Fuge über das Magnificat) BWV 733

Magnificat anima mea Dominum

• Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731

Benigno Gesù, noi siamo quì

• Partite diverse sul corale «O Gott, du frommer Gott» BWV 767

O Dio, tu pio Dio

• Erbarm dich mein, o Herre Gott BWV 721

Abbi pietà di me, Signore Dio

• Jesus, meine Zuversicht BWV 728

Gesù, mia difesa

• Herzlich tut mich verlangen BWV 727

Desidero ardentemente una santa fine

Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643)

• Toccata per l’Elevatione

Johannes Brahms (1833 – 1897)

• Schmücke dich, o liebe Seele op. 122

Adornati, anima cara

• O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen op. 122

O come siete felici, voi devoti

César Frank (1822 – 1890)

• Grand Choeur ut majeur



Théodore Dubois (1837 – 1924)

• Toccata