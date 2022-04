Il Suono di Stradivari. Audizioni con il violino Cremonese 1715

Il suono di Stradivari con Lena Yokoyama

All’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, sabato 9 aprile, a mezzogiorno, la musicista si esibirà in veste solistica.

Nata ad Osaka (Giappone), Lena Yokoyama ha iniziato gli studi di violino nella sua città sotto la guida dei propri genitori, Kango Yokoyama e Reiko Shimizu, e successivamente con Nandor Szederkenyi, ex spalla della Century Orchestra di Osaka. Trasferitasi in Italia nel 2006, si è diplomata in violino col massimo dei voti e la lode presso l’Istituto Musicale Pareggiato “Claudio Monteverdi” di Cremona. Ha seguito i corsi di violino con Salvatore Accardo e di musica da camera con Alexander Lonquich presso l’Accademia Chigiana di Siena, ha studiato con Ivan Rabaglia presso l’Accademia S. Cecilia di Portogruaro. Dal 2011 al 2015 ha frequentato la classe di Salvatore Accardo presso l’Accademia di Alto Perfezionamento Walter Stauffer di Cremona.

Ha tenuto recital solistici e cameristici in importanti teatri italiani. Ha suonato in Giappone, Cina, Stati Uniti, Inghilterra, Lettonia, Croazia, Slovenia, Austria, Germania, Norvegia, Francia e Belgio.

In qualità di solista, ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali (tra cui il Primo Premio al Concorso Internazionale Premio Crescendo 2010 e il Secondo Premio nel Concorso Internazionale AGIMUS 2009).

Dal novembre 2013 collabora con la Fondazione Museo del Violino ed è incaricata di suonare in pubbliche audizioni gli strumenti storici delle Collezioni.

Svolge intensa attività concertistica collaborando con musicisti quali Rocco Filippini, Konstantin Bogino, Maria Grazia Bellocchio, Vincenzo Bolognese, Salvatore Quaranta, Annette von Hehn e Silvia Chiesa.

Ha suonato nell’Orchestra da Camera Italiana (OCI), diretta da Salvatore Accardo, l’Orchestra da Camera di Mantova diretta da Carlo Fabiano, l’Orchestra da Camera di Brescia guidata da Filippo Lama, il Divertimento Ensemble diretto da Sandro Gorli, Sentieri Selvaggi diretti da Carlo Boccadoro e l’Orchestra Cremona Antiqua (strumenti originali) diretta da Antonio Greco.

E’ membro fondatore, insieme al pianista Diego Maccagnola e al violoncellista Alessandro Copia, del Trio Kanon, ensemble perfezionatosi con il Trio di Parma e con docenti di fama internazionale nelle maggiori Accademie Europee di musica da camera.

Insegna Musica da camera e Musica d’insieme per strumenti ad arco presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” di Cremona e violino presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Stradivari” di Cremona. Dall’anno 2018 è stata invitata a collaborare in qualità di musicista nelle classi di costruzione di IV e V liuteria dell’Istituto “A. Stradivari” di Cremona.

