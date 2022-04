Il Suono di Stradivari. Il violino Cremonese 1715

Il suono di Stradivari con Clarissa Bevilacqua



Audizioni con il violino

Stradivari

Cremonese 1715

All’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, domenica 10 aprile, a mezzogiorno, la musicista si esibirà in veste solistica.

Apprezzata per il suo stile interpretativo e per la musicalità con la quale riesce a catturare il pubblico, Clarissa ha sempre nutrito una vera passione per la musica. Ha iniziato lo studio del violino all’etá di cinque anni, debuttando a nove come solista al Pritzker Pavilion di Chicago davanti a migliaia di persone. Successivamente si è esibita alla Carnegie Hall di New York e ha tenuto recital e concerti negli Stati Uniti e in Europa.

Clarissa è la più giovane violinista scelta per collaborare con la Fondazione Stradivari di Cremona, suonando all’Auditorium Arvedi gli strumenti della collezione.

È stata scelta come Young Artist dalla Si-Yo Music Society Foundation di New York, un gruppo di affermati artisti internazionali che hanno portato un contributo significativo nel mondo della musica. È stata nominata ‘Breaking Ground Artist’ da Picosa Chicago e ‘Giovane Talento’ al Sony Classical Talent Scout e si è aggiudicata la Borsa di Studio del Rotary Club.

Ha ottenuto premi e riconoscimenti in svariate competizioni nazionali e internazionali. Clarissa è la più giovane studentessa in Italia a conseguire un diploma di laurea in musica, essendosi laureta a soli 16 anni con 110 e lode con menzione d’onore presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza. Ha frequentato la Mozarteum SommerAkademie con Pierre Amoyal, il Corso di Alto Perfezionamento all’Accademia Chigiana con Boris Belkin e la Venice Music Master con Pavel Vernikov. Attualmente studia con Pierre Amoyal nel Master Program presso l’Università Mozarteum di Salisburgo. Altri mentori includono Daniele Gay e Olga Kaler.

Biglietto dell’audizione 8 Euro, alle scolaresche è accordato un prezzo ridotto a 5 Euro.

Prenotazione consigliata presso:

MdV - Museo del Violino

Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - Cremona

Telefono: 0372 080809

E-mail: info@museodelviolino.org

Visita la pagina dell'evento