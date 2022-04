Concerto del Coro Ponchielli Vertova “Fede, speranza e amore”

Il Coro Ponchielli Vertova vi aspetta

martedì 12 aprile alle ore 21.00

nella chiesa di S.Agostino a Cremona

per trascorrere una toccante serata a favore della Croce Rossa, istituzione che merita la nostra riconoscenza per il suo impegno perseverante e amorevole, sprattutto in questi ultimi due anni.

Il concerto intitolato “Fede, speranza e amore” coinvolge il conservatorio Monteverdi di Cremona che con i suoi solisti impreziosiranno l’esecuzione del Magnificat di Schubert: Nunzia Fazi (soprano), Manuela Indelicato (mezzo soprano), Michele Galbiati (tenore), Marco Tomasoni (baritono) sono i giovani artisti che si esibiranno in questa serata unica.

Il coro lirico Ponchielli Vertova eseguirà per la prima e con grande emozione questo grandioso e monumentale Magnificat, sarà diretto con maestria e competenza da Patrizia Bernelich e accompagnato all’organo dal maestro Paolo Bottini che delizierà gli ascoltatori anche con l’Ave Maria di Giulio Caccini, per organo e coro femminile, e due brani dei cremonesi Restelli e Concesa, che introdurranno il concerto.

Non si può, inoltre, perdere l’esecuzione del Requiem di Fauré, opera struggente composta per coro, baritono e soprano che saranno interpretati dai due solisti Giuseppe Tomasoni e Raffaella Martini.

Non mancherà inoltre Mozart, di cui verrà eseguito l’Ave Verum, per coro.

Il concerto si avvale inoltre del patrocinio e collaborazione del Comune di Cremona e del sostegno di Adafa.

La musica ha sempre aiutato l’uomo nei momenti più bui: possa anche in questo periodo di grande apprensione infonderci fiducia e come dice lo scrittore Alessandro D’Avenia “a volte nella musica si trovano le risposte che cerchi, quasi senza cercarle”.

