Una conversazione con Simone Fappanni su Artemisia Gentileschi

Venerdì 8 aprile alle ore 18:00

il Circolo Proletario ARCI "Carlo Signorini" APS

propone una iniziativa di valorizzazione dell'opera di Artemisia Gentileschi.



Una conversazione con Simone Fappanni dal titolo:

“Artemisia Gentileschi. Una donna che volle fare l’artista”

Insegnante, critico e storico d’arte, Simone Fappanni è autore del libro "Ti racconto Artemisia Gentileschi". L’artista del tèlos, uscito recentemente per la collana dei Quaderni di Palazzo Duemiglia.

Vita e opere sono ripercorse per conoscere come l'artista abbia trattato il tema della condizione femminile. Gentileschi infatti, al centro di discriminazioni e violenze, subì un processo durante il quale, per accertare se fosse vittima, fu sottoposta a torture.

L’incontro offre l'opportunità di approfondire la personalità complessa di Artemisia che ha trovato nell’arte la propria emancipazione.

Fappanni legge per noi le tele della pittrice in un viaggio alla scoperta del suo talento assoluto.

info: fappanni71@gmail.com

www.artislineblog.com



L'ingresso al circolo è consentito con Tessera Arci 2021/2022, green pass e mascherina.