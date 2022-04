Domenica 10 aprile 2022

Ore 17.00

Teatro San Domenico

BIGODINI E NOBILTÀ

Commedia musicale di Rosanna Luviè

Compagnia Teatrale I Sogni son Desideri

Personaggi e interpreti (in ordine di apparizione):

Teresa – Rosanna Luviè

Voce della radio – Federica Vallelonga

Salvatore / Raoul – Giuseppe Aiosa

Violetta / Desideria – Ramona Fumagalli

Marisa / Lussuria – Giancarla Spelta

Anastasia – Serena Spelta

Tonio / Agonia – Riccardo Fichera

Cesare / Conte Libido – Silvio Lozza

Gina – Stefania Ferrari

Scheletro – Andrea

Sceneggiatura originale – Rosanna Luviè

Scenografie e realizzazione grafica – Ramona Fumagalli, Elio Vallelonga

Coreografie – Stefania Ferrari

Aiuto Regia – Francesca Mele

Service Audio e Luci – MamaSound

Il ricavato sarà devoluto a “La Casa di Ale”

Ingresso con mascherina FFP2 e Super Green Pass

Per informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 339/7520820 – 391/4549948 – 345/9077778

Biglietto €13 - da prenotare e ritirare c/o Casa di Ale Onlus, Via Brescia 62