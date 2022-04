Corso – Scuola di Formazione Politica ed Economica

Martedì 12 aprile- Ore 21.00

Sala Alessandrini

Via Matilde di Canossa, 20

SCUOLA DI FORMAZIONE POLITICA ED ECONOMICA 2022

NICOLA GATTI

Docente Politecnico di Milano, dipartimento di Informazione e bioingegneria.

Le tecnologie digitali in un mondo da costruire: quali prospettive e quali rischi (a cura dell’I.I.S. Racchetti-Da Vinci).

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Il corso è aperto a tutti ed è gratuito. L’ingresso è conforme alle disposizioni vigenti. Si raccomandano l’iscrizione online e la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica che potranno consentire a ogni partecipante di ricevere la documentazione relativa al corso.

scuoladieconomiacrema@gmail.com

ATTESTATI E CREDITI FORMATIVI

La scuola di formazione politica ed economica registrerà le presenze e rilascerà su richiesta dei singoli corsisti l’attestato finale che potrà essere esibito ai fini dell’eventuale riconoscimento quale “credito formativo”.

DIREZIONE DEL CORSO Ing. Francesco Torrisi

torrisifrancesco@hotmail.com

Ingresso con mascherina FFP2 e Super Green Pass

Prossimi appuntamenti:

MARTEDÌ 26 APRILE

CARLO COTTARELLI: economista, ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del FMI, ex commissario alla revisione della spesa pubblica italiana, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica di Milano.

Il PNRR: un’occasione preziosa per dare al nostro Paese una svolta epocale e possibili rischi (a cura di CremAscolta blog).

MARTEDì 3 MAGGIO

NICOLA BASILE e GIUSEPPE IMBROGNO: ricercatori, esperti di politiche sociali e welfare.

Il Terzo Settore nel tempo post pandemico: coprodurre e distribuire potere (a cura di Acli Crema).

MARTEDì 10 MAGGIO

MARIO AGOSTINELLI: già ricercatore chimico-fisico presso l’Enea, presidente dell’Associazione Laudato si’.

L’intensificazione degli eventi atmosferici estremi ci spinge ad accelerare “la guerra contro la fine del mondo”: la sfida dell’idrogeno e della fusione nucleare.

(a cura del Centro Ricerca Alfredo Galmozzi)

MERCOLEDÌ 18 MAGGIO

(in via di definizione)

Il piano Next Generation Eu è stato l’atto di rinascita dell’Unione europea dopo tante lacerazioni: come approfittare delle emergenze sanitaria ed economica per fare dell’Europa un Polo di eccellenza nel mondo in termini di tutela dei diritti alla vita e alla salute e di qualità della vita? E come realizzare, dopo la tragedia dell’Ucraina, un’Europa che sia un baluardo di pace? (a cura di Rinascimenti)

MARTEDÌ 24 MAGGIO

VALENTINA CAPPELLINI: sindacalista Cgil Lombardia.

La pandemia ha pesantemente colpito le donne penalizzandole ancora di più: non è questa un’occasione da non perdere per liberare le loro straordinarie risorse, tra l’altro indispensabili per la ricostruzione? (a cura di Cgil-Cisl-Uil).

MARTEDì 31 MAGGIO

PAOLA BIGNARDI: già presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, già coordinatrice dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo.

Niente sarà più come prima. Giovani, pandemia e senso della vita (a cura della Pastorale sociale e del lavoro diocesi di Crema).