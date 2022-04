Mercato straordinario dell'Angelo per tutto il giorno

Lunedì 18 aprile

come da tradizione, il classico mercato del lunedì viene proposto per l’intera giornata ed arricchito con momenti di animazione, culturali, mostre, spettacoli itineranti e spazi per le associazioni locali.

Si tratta di fatto di un mercato straordinario che si svolge tutti gli anni nella festività del lunedì di Pasqua.

Sono previsti anche commercianti con prodotti gastronomici tipici della zona.

Il Mercato straordinario è organizzato dall’associazione Proloco in collaborazione con il Comune di Soresina.

Si svolge nell’area mercatale di Soresina (via Genala, Via Barbò, Via Monti, Piazza Garibaldi, Via Robbiani)

L’evento inizia alle ore 7.00 e termine alle ore 19.00.