Sabato 21 maggio

ore 21.00

Teatro San Domenico, Crema

La Compagnia teatrale I Viavai

presenta

"Varietà Disney"

Lo spettacolo, creato come una sorta di Varietà televisivo condotto da Maga Magò e Mago Merlino, vede l’intrecciarsi di ospiti, storie e curiosità di molteplici caratteri del panorama Disney, tutti legati da un obiettivo comune: tornare in auge e offrire al pubblico uno spunto di riflessione.

I temi sviluppati durante lo spettacolo sono il valore dell’amicizia, dell’amore, della scoperta di se stessi e della libertà. Siparietti comici e gag esilaranti renderanno lo spettacolo fluido e armonico.

Le protagoniste sono la risata e la morale, che arriveranno a colpire il cuore di tutti alla fine dello spettacolo.

Una pièce teatrale per grandi e piccini che unirà con il sorriso i cuori di tutti.

La Compagnia teatrale I VIAVAI è attiva sul territorio cremasco dal 2013.

Nata con la realizzazione dello spettacolo COME FU ALLORA COSI ANCHE OGGI, sulla falsa riga del musical JESUS CHRIST SUPERSTAR, è cresciuta nel tempo e nel suo organico di artisticità realizzando diversi spettacoli musicali, commedia brillanti e teatro ragazzi.

I VIAVAI, oltre alle rappresentazioni teatrali svoltesi in diversi teatri lombardi, ha partecipato a manifestazioni di carattere benefico rivolte alla sfera del sociale e a eventi di carattere culturale e di folklore cittadino, come il memorial Gian Battista Mazzini per diversi anni, o durante il Gran Carnevale Cremasco come compagnia di punta per live show e animazione.

La compagnia teatrale organizza corsi di formazione per tutti coloro che vogliono approcciarsi al mondo del teatro, dando la possibilità ai più talentuosi di entrare nell’organico artistico.

Lo spettacolo fa parte di Cremainscena 2022, rassegna di teatro amatoriale molto amata dal pubblico cremasco.

Biglietti:

Posto unico € 10,00



