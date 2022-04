Cosmodonna: Arriva la fiera dedicata al Cosmo Femminile

COSMODONNA

Arriva a Brescia la FIERA dedicata

al Cosmo Femminile

dall'8 all'11 aprile al Brixia Forum

Cosmodonna, la fiera dedicata all’universo femminile, ideata ed organizzata da Area Fiera, arriva finalmente in presenza dall’8 all’11 aprile al Brixia Forum. Dopo due anni di rinvii dovuti alla pandemia, l’appuntamento è davvero molto atteso.

Oltre 300 espositori e 130 eventi per esplorare le 8 aree tematiche: cosmetica e benessere, abbigliamento, creatività, accessori moda, mondo mamma, sport e tempo libero, oggettistica e taste experience.

Fra gli espositori numerosi brand ed esclusivi produttori artigianali dei settori al femminile e le più importanti categorie nazionali per dare vita a un concept innovativo e ampio, in grado di coinvolgere concettualmente e fisicamente ogni visitatrice: dalla crema al veleno di vipera – assoluta novità nel campo cosmetico – al sapone naturale – un ritorno al passato che profuma di primavera –; dai tutorial sui trucchi e sullo stile ai corsi di yoga rilassanti o ai vivaci e dinamici corsi di difesa personale per il tempo libero; dalla borsetta agli accessori home-made, ai tessuti pregiati e lavorati a mano per moda e accessori; dai profumi per la casa alla decorazione delle pareti fino alla creazione di suggestivi angoli a tema per il segmento creatività; dalle creme 100% naturali per le neomamme fino a nuovi prodotti per il mondo mamma.

“Cosmodonna è pensata per le donne: di qualunque età, professione, provenienza” dichiara Mauro Grandi, Direttore di Area Fiera, ente organizzatore. “Uno spazio in cui possano trovare tutto ciò di cui hanno bisogno, o che amano o di cui sono curiose e in cui possano trascorrere ore piacevoli e costruttive.”

Il format permetterà di scoprire, conoscere, acquistare direttamente dagli espositori le più avanzate e innovative creazioni sartoriali e i prodotti per la cura del corpo, anche per le neomamme; profumi, scarpe su misura, gioielli, orologi, accessori, cosmetici per il make-up, oggettistica e molto altro.

Sarà inoltre possibile partecipare agli eventi organizzati durante i 4 giorni: seguire in prima persona corsi ed esibizioni su tutti i temi trattati in fiera, partecipare a dimostrazioni relative al tempo libero e alla creatività, seguire shooting fotografici e sfilate, aderire a tutorial per acquisire nuove personali competenze sul mondo beauty, benessere, relax ecc. Ascoltare le conferenze tenute dai professionisti di ogni settore, dalle ostetriche ai cardiologi , dai chirurghi estetici agli stylist, incontrare personalmente influencer del mondo donna.

Cosmodonna è un evento tutto al femminile, pensato per coinvolgere a 360° le visitatrici in un’esperienza unica dove sarà possibile imparare, divertirsi, confrontarsi e acquistare tra migliaia di prodotti servizi e sollecitazioni sensoriali.



Cosmodonna permetterà di incontrarsi in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti. A tal fine a breve verrà attivata la biglietteria online e sarà possibile registrarsi ai diversi eventi, garantendo capienze e flussi regolati.

Nell’ottica di trascorrere del piacevole tempo insieme, inoltre sono state previste facilitazioni per gruppi e sono stati organizzati gruppi in partenza dalle maggiori città italiane.

Gli orari di apertura di Cosmodonna sono:

da venerdì 8 a domenica 10 aprile: 9:00 - 20:00

lunedì 11 aprile: 9:00 - 18:00

Per maggiori informazioni: www.cosmodonna.it