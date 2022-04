Opera buffa "Il Barbiere di Siviglia", compagnia Fantasia In Re

Sabato 11 giugno, ore 21:00

Orzinuovi, Cortile Scuola D’Acquisto

Il Barbiere di Siviglia

compagnia Fantasia In Re

Opera buffa in due atti di Gioacchino Rossini su libretto di Cesare Sterbini

CORO DELL’OPERA DI PARMA

ORCHESTRA SINFONICA DELLE TERRE VERDIANE

Maestro Concertatore e Direttore: STEFANO GIAROLI

Regia: PIERLUIGI CASSANO – Scene e Costumi: ARTE SCENICA Reggio Emilia

Secondo appuntamento con l’opera lirica nella stagione Sifasera, seconda possibilità di ascoltare musicisti, coristi e cantanti della compagnia Fantasia In Re, presente nei principali teatri e festival nazionali e internazionali. Il ritorno a Orzinuovi della grande lirica è giocoso e divertente e porta la firma di uno straordinario compositore capace di mettere in musica e in farsa vizi e virtù della società dell’epoca.

Il Conte d’Almaviva è innamorato della bella Rosina che però vive con Don Bartolo che ne amministra il patrimonio. Don Bartolo vuole evitare che il conte si dichiari a Rosina perché vorrebbe sposarla lui stesso, così da accaparrarsi il patrimonio. Figaro il barbiere della città, aiuta il conte suggerendogli di corteggiare Rosina spacciandosi per un giovane soldato ubriaco, Lindoro in modo da non destare i sospetti del tutore della ragazza. Rosina dopo una serenata di Lindoro, se ne innamora. Intanto il maestro di musica di Rosina, Don Basilio riferisce al tutore della ragazza il sospetto che il conte possa essere in città e gli suggerisce di calunniarlo per evitare che Rosina se ne innamori. Dopo una serie di accadimenti e un nuovo travestimento del conte sempre suggerito da Figaro, finalmente i due innamorati riescono a sposarsi.

BIGLIETTI

Poltronissime/Palchi – Intero 25 € | Ridotto 23 €

Poltrone/Galleria – Intero 20 € | Ridotto 18 €

TEATRO DEL VIALE

t. +393486566386

biglietteria@teatrodelviale.it



LA COMPAGNIA

Fantasia in RE è una delle più brillanti e vitali realtà nel campo della Lirica presenti in Italia.

Fondata nel 1995 da Stefano Giaroli, dal 1998 ad oggi ha prodotto e messo in scena oltre venticinque titoli lirici, con innumerevoli repliche in Italia, in Francia, in Svizzera e in Germania.

La peculiarità di Fantasia in RE sta nella capacità di produrre l’intero spettacolo al proprio interno: essa infatti è dotata di un centro di produzione teatrale (ArteScenica sas), fornito di sartoria teatrale, laboratorio di scenografia, sale prove, magazzini per scenografie e costumi.

Possiede una propria Orchestra (“Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane”) ed è il primo partner del Coro Aurea Parma, principalmente formato da artisti del Coro del Teatro Regio.

Fantasia in RE collabora stabilmente con il noto costumista di livello internazionale Artemio Cabassi; ha collaborato e collabora con affermati registi d’opera quali Beppe De Tomasi, Riccardo Canessa, Paolo Panizza, Paolo Bosisio, Mario De Carlo, Pierluigi Cassano, Andrea Elena.

Nel tempo ha collaborato con cantanti di grande valore quali i soprani Anna Pirozzi, Mimma Briganti, Tamara Alexieva, Elena Rossi, Linda Campanella, Natalia Roman, Paola Sanguinetti, Young Jukim, Irene Cerboncini, Sonia Ciani, Michaela Dinu; i mezzosoprani Anna Maria Chiuri, Chiara Chialli, Claudia Marchi, Cristina Melis, Silvia Pasini; i baritoni Leo Nucci, Renato Bruson, Marzio Giossi, Sergio Bologna, Giorgio Cebrian, Stefano Anselmi, Maurizio Leoni; i tenori Francesco Anile, Maurizio Saltarin, Enea Scala, Massimo Giordano, Giorgio Casciarri, Maurizio Comencini, Davide Cicchetti, Alejandro Escobar, Miguel Olano, Ivan Magrì; i bassi Simone Alberghini, Enrico Iori, Gianluca Breda.

Fra il proprio repertorio Fantasia in RE annovera i più importanti titoli, da Verdi a Puccini, da Rossini a Mascagni, da Mozart a Bizet.

Innumerevoli i Teatri presso i quali Fantasia in RE ha portato le proprie produzioni, fra tutti citiamo: “Valli” di Reggio Emilia, “Civico” di La Spezia, “Cantero” di Chiavari, “Rendano” di Cosenza, “Magnani” di Fidenza, “Ariston” di Sanremo, “Cavour” di Imperia, “Marsi” di Avezzano, “Superga” di Nichelino, “Comunale” di Carpi, “Rossini” di Lugo, “Comunale” di Belluno, “Nuovo” di Grosseto, “Politeama” di Piacenza, “Della Luna” di Assago.

Numerosi anche i Festival estivi, fra i quali: Festival Internazionale di Salon de Provence, Festival Lirico di Fontanellato, Festival Opera Locarno, Festival Opera Classica Europa di Francoforte, Festival estivo di Marghera, Festival di Ivrea. Ricordiamo anche due prestigiose recite di Rigoletto a Roncole Verdi nel 2012.

Prestigiose le presenze alla KKL di Lucerna e Stadt-Casino di Basilea.