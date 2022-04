La commissione Corpus del dialetto cremonese presenta “Non c’è Pasqua senza frasca” (È Primavera ed è Pasqua)

Mercoledì alle 17 nella sede dell’Adafa, La commissione Corpus del dialetto cremonese, coordinatore Alberto Bernini, presenta la conferenza: “Non c’è Pasqua senza frasca” (È Primavera ed è Pasqua)

Da un’idea di Piera Lanzi Dacquati.

L’Adafa ringrazia Piera Lanzi Dacquati, la conferenza si avvale delle informazioni da lei fornite, estrapolate anche dal libro del marito, il giornalista Luciano Dacquati, “Ròbe de na vòolta”, reperibile nelle librerie di Cremona.

Piera, che per motivi personali non può essere presente, ha suggerito l’argomento della conferenza che a breve sarà inserito sul sito on-line dell’associazione Adafa sotto la voce “Corpus del dialetto”, ed è stata di sprone per ulteriori ricerche.

Durante la lettura la professoressa Grazia Antonia Rossi interverrà per fornire brevi spiegazioni o commenti etno-antropologici sugli argomenti trattati.

I testi saranno letti da Milena Fantini, Grazia Antonia Rossi e Mario Carotti.