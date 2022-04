Grande Fiera della Pallavicina: mercatino, luna park, street food

Domenica 17 e Lunedì 18 aprile torna la Grande Fiera della Pallavicina, a tutti nota come La Féra da la Palvisina, importantissima manifestazione comunale di Izano che celebra da tantissimi anni il monumento più antico e illustre di Izano: il Santuario della Pallavicina.



Programma:

- Viale Pallavicina: Mercato straordinario Comunale

- Luna Park al Parco Divertimenti davanti al Santuario della Pallavicina

- Pesca di Beneficenza nel cortile del Santuario della Pallavicina

- Parco Valle dell'Hien situato lungo il Viale della Pallavicina: mercatino "Profumi & sapori" con curiosità di artigianato, oggettistica e prodotti per la casa e il giardinaggio, fiori, prodotti tipici enogastronomici, prodotti biologici, street food con animazioni e attività sportive per bambini tra cui:

“Cavalli che passione”: battesimo della sella

Calcio per bambini organizzato dalla S.I.F. ACADEMY

Dimostrazioni con i cani addestrati dal gruppo U.C.R.

- Via Crema: "Creativa" il mercatino delle opere di ingegno e dell'hobby con artisti di strada

- Spazio polifunzionale: Esposizione opere 16° Concorso d'arte

- Salone del Santuario: Mostra lavori artigianali



Lunedì 18

- alle ore 15,30 Premiazione del 41° Concorso di poesia diale

Per info:

tel. 0373 244100

e-mail: info@comune.izano.cr.it

Sito Comune Izano