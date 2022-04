Pasqua nell'arte cremonese - Tour guidato

Il tema della Pasqua, passione, morte e resurrezione ha generato splendide opere d’arte che sono in grado di trasmettere al meglio il valore del contenuto, aiutando i fedeli nella comprensione, ma allo stesso tempo celebrando artisti e committenza.

Nella nostra città singolare esempio è la decorazione della parete sud della navata centrale della Cattedrale con gli affreschi di Altobello Melone, Romanino, Pordenone e Bernardino Gatti.

Il percorso proposto per lunedì 18 aprile, dopo il passaggio in Cattedrale, si aprirà alla scoperta di opere a tema in altri luoghi di Cremona!

L'evento è organizzato in collaborazione con CRART Cremona Arte e Turismo e Diocesi Di Cremona.

Partenza ore 15.00 presso la Loggia dei Militi, nella bellissima piazza del Comune a Cremona.

Durata del tour: 2 ore.

Il percorso è adatto a persone con disabilità.

Costo € 12.00

Per prenotazioni clicca qui!