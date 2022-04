Giovedì 21 aprile alle ore 18 incontro:

"Fare scuola. Tra desiderio e possibilità.

La scuola futura: distopie, utopie e orizzonti di cambiamento"

L'evento fa parte di un ciclo di incontri dedicato alla dispersione scolastica. Un percorso di approfondimento e riflessione su un fenomeno complesso e sfaccettato che riguarda alunni di età diverse che abbandonano la scuola o non la frequentano con regolarità, con effetti sulla crescita personale, culturale, relazionale, sociale e professionale.

Ospite Vincenza Pellegrino, professoressa associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università di Parla, dove insegna Politiche Sociali e Sociologia della Globalizzazione, dirige il corso di perfezionamento in Welfare Pubblico Partecipativo ed è delegata al PUP (Polo Universitario Penitenziario).

Il progetto ‘Il Tempo ritrovato’, promosso dal Comune di Cremona e dagli Istituti comprensivi cittadini (capofila l’Istituto comprensivo Cinque), dedica il prossimo appuntamento a nuove e vecchie tendenze di lettura delle giovani generazioni. Lo fa con un incontro organizzato in collaborazione con la Piccola Biblioteca del Comune di Cremona, specializzata in letteratura per l’infanzia.

Un’occasione per presentare a genitori, insegnanti, educatori, bibliotecari, librai e in generale a tutti gli appassionati di libri i risultati della ricerca condotta dall’Associazione italiana editori dal titolo “Bambini e ragazzi tra libri, app e podcast nell’anno del covid-19”, un’analisi sui comportamenti dei piccoli lettori e sui cambiamenti portati dalla pandemia, che evidenzia le potenzialità del digitale e la sopravvivenza del cartaceo.

