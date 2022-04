Lunedì 25 aprile 2022

77° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Programma

Ore 10.00 – CATTEDRALE, PIAZZA DUOMO

Santa Messa.

Ore 10.45 – FAMEDIO, PIAZZA DUOMO

Deposizione corona d’alloro e interventi delle autorità. Con il corpo bandistico Giuseppe Verdi di Ombriano.

Ore 11.15 – SALA RICEVIMENTI PALAZZO COMUNALE

Testimonianze di internati militari “Il dolore e il ricordo” a cura di Michele Mariani.

Ore 14.00 – LARGO PARTIGIANI D’ITALIA

In bici per la Resistenza presso le lapidi dei partigiani di Crema.

Ore 17.30 – TEATRO SAN DOMENICO, PIAZZA TRENTO E TRIESTE

“In festa per la Liberazione” con MagicaMusica orchestra di ragazzi speciali diretta da Pietro Lombardi.

Ingresso 5 €, gratis per bambini. Ricavato a favore dei profughi ucraini. Quest’anno la festa è un augurio per l’Ucraina.