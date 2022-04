Il Suono di Stradivari. Sara Zeneli e il Cremonese 1715

Il suono di Stradivari

Audizioni strumenti storici

Audizioni con il violino Stradivari

Cremonese 1715, identità di una città

Palcoscenico naturale per questi capolavori è l’Auditorium Giovanni Arvedi, un luogo unico dove l’architettura prova a “catturare” il suono per tradurlo in immagine; la musica, immateriale per sua natura, diviene forma, sostanza: permanente ed effimero in un dialogo senza tempo nel luogo della celebrazione della grande tradizione liutaria cremonese.

Interprete delle audizioni di sabato 23, domenica 24 e lunedì 25 aprile sarà:



Sara Zeneli

“Sara è in possesso di grandi qualità musicali e strumentali: intonazione perfetta, suono caldo, potente e affascinante, tecnica brillantissima, musicalità pura“, sono queste le parole che le dedica Salvatore Accardo.

Sara Zeneli nasce a Zante, Grecia, il 6 marzo del 2000. Inizia lo studio del violino all’età di 3 anni sotto la guida della madre, e prosegue i suoi studi presso il conservatorio di Rotterdam, Olanda, con Natalia Morozova e in seguito ad Atene con Vasili Papas.

All’età di 7 anni vince i primi concorsi nazionali e internazionali e partecipa a diverse Masterclass con Maestri come Sergey Kravchenko e Grigori Zhislin. Nel 2008 Sara si trasferisce con la famiglia in Italia dove viene ascoltata dal M° Salvatore Accardo, il quale apprezza il suo precocissimo talento e segue con interesse i suoi progressi. Nel marzo 2012 debutta come solista all’auditorium Gaber del grattacielo Pirelli e successivamente si esibisce per Mondomusica a New York.

Successivamente vince numerosi premi nazionali ed internazionali.

Nel 2018 viene scelta per partecipare alla Masterclass con Maxim Vengerov tenutasi a Cremona per “Mondomusica”. Nel 2019 vince il premio speciale “Youth Development” al concorso internazionale Leopold Mozart. Sempre nello stesso anno conclude con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore il triennio Accademico di primo livello all’Istituto Claudio Monteverdi di Cremona con Laura Gorna. Nel 2021 viene scelta tra gli alunni della celebre Università Mozarteum per partecipare a due Masterclass con Maxim Vengerov. Attualmente segue il Master di violino all’Università Mozarteum di Salisburgo con il M°Benjamin Schmid.

Biglietto dell’audizione 8 Euro, alle scolaresche è accordato un prezzo ridotto a 5 Euro.

Prenotazione consigliata presso:

MdV - Museo del Violino

Palazzo dell'Arte - Piazza Marconi 5 - Cremona

Telefono: 0372 080809

E-mail: info@museodelviolino.org

Visita la pagina dell'evento