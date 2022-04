Incontro con l'arte: Il ciclo delle storie di S.Agata del Campi

Domenica 1 maggio alle ore 16:15

per il ciclo

Un'opera al mese

Target turismo propone:

Giulio Campi: il ciclo delle storie di S.Agata del Campi



L'appuntamento è dedicato alla scoperta dei dipinti del Campi sulle scene della vita di Sant’Agata.

5 aprile 1537: Giulio Campi stipula un contratto per la realizzazione dei dipinti con le scene della vita di Sant’Agata nel presbiterio dell’omonima chiesa. Il ciclo, composto da quattro affreschi che rappresentano il martirio della santa, si caratterizza per l’elaborata impostazione teatrale delle scene, l’accurata stesura dei colori a tonalità calde e la capacità di resa della luce, tutti elementi che contribuiscono a definire il pittore come uno dei maggiori esponenti del manierismo cremonese.

Costo: euro 12.00 a persona - Gratuito per i bambini e ragazzi fino a 14 anni

Ritrovo: presso S. Agata

È obbligatoria la prenotazione



Per informazioni e prenotazioni:

CREMONA INFOPOINT

Piazza del Comune, 5 - Cremona

tel. 0372 407081

cell. 347 6098163

info@targetturismo.com

Prenota online a questa pagina!