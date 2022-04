Letture in giardino, in lingua inglese: per bambini dai 5 agli 8 anni

Sabato 30 aprile dalle 10 alle 12,

la Piccola Biblioteca del Comune di Cremona

organizza le

Letture in giardino, in lingua inglese:

un momento per condividere storie e racconti in lingua inglese per bambini dai 5 agli 8 anni.



Le letture saranno curate dall'esperta Ionela Stihi e, se il tempo sarà favorevole, si svolgeranno nel giardino delle Magnolie, di fronte all'entrata della Biblioteca.

Alle letture, farà seguito un simpatico laboratorio creativo.



L'iniziativa è gratuita, ma, per motivi organizzativi, si chiede cortesemente la prenotazione, scrivendo all'indirizzo mail piccolabiblioteca@comune.cremona.it o telefonando al numero 334/3510540.



L'iniziativa è in collaborazione con la Casa Editrice USBORNE.