San Sigismondo: apertura straordinaria del I° Maggio

Domenica 1 maggio

dalle 9 alle 10.30 e dalle 14 alle 17.30

sarà possibile partecipare alle visite guidate del complesso monastico

proprio nel giorno della memoria liturgica del santo a cui è intitolato.

Le visite riguarderanno la chiesa, il chiostro e il refettorio, sono organizzate dall’associazione Amici del Monastero e condotte da tre guide coordinate da Alessandro Bonci, presidente della locale sezione del Fai, grazie alla disponibilità della comunità claustrale Domenicane.

Per chi lo desidera sarà inoltre possibile assistere alle celebrazioni liturgiche della comunità monastica: alle 11 la Messa e alle 18 il canto dei Vespri.

Le visite saranno proposte per gruppi di 15 persone per evitare assembramenti durante il percorso, ma non sarà necessaria prenotazione.

Alcune volontarie disporranno un punto di ristoro, che servirà anche per raccogliere le offerte.