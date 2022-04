Domenica 8 maggio dalle 14.30 alle 18

Bimbimbici

La nuova fiaba della bicicletta

Organizzazione:

Ore 14.30 Apertura Tavolo per iscrizioni e consegna zainetto con gadget

Ore 15.00 inizio attività:

Prove pratiche di educazione stradale sul circuito con rilascio del Patentino di ciclista provetto

colora la tua bici

cruciverba della bicicletta

giusta bici

Ore 16.30 estrazione premi:

1 premio buono da €150,00 Sport Specialist

2 premio buono da € 100,00 Decathlon

3 premio buono da € 50,00 Decathlon

4 e 5 premio buono da € 25,00 Decathlon

6 premio buono da € 10,00 Decathlon

Ore 17.00 Serpentone in bici per raggiungere P.zza Stradivari

I bambini dovranno essere accompagnati da almeno 1 genitore o una persona che ne fa le veci.

Costo per assicurazione RC ed Infortuni bambino € 2,00 adulto accompagnatore € 3,00

L’evento verrà annullato in caso di pioggia; confermato in caso di tempo nuvoloso o variabile.

Durante lo svolgimento delle attività non in bici è richiesto l’utilizzo della mascherina come da norme covid-19 in vigore.

