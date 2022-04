Mercato Europeo: enogastronomia, prodotti tipici e street food nel centro di Cremona

Da giovedì 5 a domenica 8 maggio

a Cremona torna il

Mercato Europeo

Ben 4 giorni all'insegna di gusti, sapori e tradizioni con espositori provenienti da ogni parte del mondo.

L'evento nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un Mercato artigianale ricco di cultura e storia, con prodotti tipici del territorio e artigianato.

Si potranno gustare le prelibatezze italiane ed europee e ci sarà spazio anche per lo Street Food di qualità, con cucine on the road.

Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali, in una vera e propria "Food e Drink Experience".

Gli stand saranno aperti dalle 10.00 alle 24.00 e sono dislocati tra piazza Roma, corso Garibaldi e corso Campi.

La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti

Per info:

t. 339.6967235

europamarketpqm@gmail.com