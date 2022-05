Festa di Primavera dagli Amici della pedagogia Waldorf Emil Molt

Festa di Primavera

sabato 7 maggio dalle 15.00 alle 18.00

a Cascina Marasco

Laboratori per bambini, musica, libri, artigianato, giochi di una volta.

Appuntamento sabato 7 maggio dalle 15.00 alle 18.00 per festeggiare insieme agli:

L’associazione di promozione sociale Amici della pedagogia Waldorf Emil Molt, attiva sin dal 2014 in città per promuovere i temi dell’infanzia ed, in particolare, per diffondere il pensiero e la pedagogia di Rudolf Steiner, è lieta di aprire le porte a genitori, bambini e a tutti coloro che desidereranno partecipare al Bazar di Primavera.

Vi aspettano laboratori, giochi sull’aia, musica, un “viaggio in Messico”, libri, tante idee regalo create a mano: quale migliore regalo per la festa della mamma se non quello fatto dalle mani di altre mamme?

Le educatrici saranno a disposizione per dare informazioni e illustrare il nostro percorso pedagogico Waldorf di educazione parentale 3/14 anni.

Per partecipare ai laboratori gratuiti è richiesta l'iscrizione contattando il numero 349 2106610 (Emanuela).

Per qualsiasi informazioni scrivete a steinercremona@gmail.com o visitate il nostro sito internet www.steinercremona.it