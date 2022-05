Guida all'ascolto di "A Sweet Silence in Cremona"

L’Opera si rivela

venerdì 6 maggio ore 19.00

Ridotto del Teatro Ponchielli

Un appuntamento da non perdere per scoprire retroscena, curiosità musicali e sull’allestimento con i protagonisti di A Sweet Silence in Cremona, opera buffa che debutterà in prima rappresentazione assoluta domenica 8 maggio alle ore 20.00.

Interverranno:

Mark Campbell (librettista)

Roberto Scarcella Perino (compositore)

Giuseppe Bruno (direttore)

Cecilia Ligorio (regista)

Alberto Mattioli (giornalista)

Ingresso libero