Seminario "Rondoni, rondini, balestrucci & edifici"

Cremona ospita l’edizione 2022 del Festival dei rondoni, un'iniziativa che si inserisce nelle azioni realizzate dal circuito di Regione Lombardia AreaParchi, in collaborazione con il Parco Regionale Oglio Sud, l'associazione Monumenti Vivi e l'Ordine degli Architetti di Cremona, che mira alla sensibilizzazione al rispetto della biodiversità nei vari ambienti rurali e cittadini.

Utilizzando l'elemento “chiave” del rondone, come specie simbolo della convivenza di alcuni animali nelle città, il Festival ha come obiettivo principale quello di comunicare a chi risiede in contesti urbanizzati l'esistenza di alcune specie che, nonostante il mutare del paesaggio e delle condizioni di vita, continuano a vivere vicino alle nostre case, nelle nostre piazze, intorno ai nostri monumenti. Da qui la necessità, anche da parte di un pubblico di professionisti del settore, di ampliare lo sguardo portando l'attenzione su quegli elementi che potrebbero consentire la convivenza dell'uomo con questi animali così importanti per la biodiversità.

Il Festival dei rondoni si articola in due momenti: un seminario il 12 maggio e un momento di osservazione e avvistamento il 12 giugno.

Giovedì 12 maggio 2022, alle 14,30, seminario nella Sala Conferenze dell'Ordine degli Architetti di Cremona (via Palestro 66, Cremona) e via streaming (il link sarà disponibile sul sito dell’Ordine degli Architetti di Cremona) dal titolo Rondoni, rondini, balestrucci & edifici.

Il seminario (3 CFP – Crediti di Formazione Professionale per gli architetti) cercherà di descrivere le specie animali a rischio nelle nostre città e le possibili soluzioni, anche da un punto di vista del modo di costruire e ristrutturare le case e gli edifici storici. In questo senso fondamentale è la collaborazione e la partecipazione dell'Ordine degli Architetti e dei numerosi relatori del settore: nel loro complesso costituiscono una pluralità di voci e punti di vista in grado di allargare lo sguardo alla biodiversità e alla sua tutela all'interno dei contesti di vita delle città.

Introduzione e saluti iniziali a cura di Andrea Virgilio, Vice Sindaco del Comune di Cremona, di Marta Visone, Presidente dell'Ordine degli Architetti di Cremona, di Alessandro Bignotti, Presidente del Parco Regionale Oglio Sud, e di Maurizio Ori, Architetto e Paesaggista - Associazione Italiana Architetti del Paesaggio. Seguiranno gli interventi di Gabriele Barucca e Alessandra Chiapparini (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona Lodi e Mantova), di Mauro Ferri (monumentivivi.it), di Eros Zanotti (Magistri Srl), di Martina Spada (OIKOS Srl), di Bassano Riboni (WWF Cremona) e di Guido Pinoli (Monumenti Vivi Lombardia).

Per assistere al convegno in presenza è necessario inviare un’e-mail ad areavasta@comune.cremona.it.