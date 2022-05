Torna la Zobia: il Carnevale di strada fiorenzuolano nato nel 1600

Sabato 14 e domenica 15 maggio, torna la Zobia:

il carnevale storico-popolare, unico nel suo genere, nato a Fiorenzuola nel 1600.

La Zobia è il “carnevale di strada” Fiorenzuolano, che affonda le sue origini in una antica mascherata iniziata nel XVII secolo, è senza dubbio tra le feste popolari più importanti dell’anno.

È un carnevale nostrano, popolare, e quindi povero, fatto di materiale di riciclo, di vestiti rubati a mamme e nonne, ma soprattutto di fantasia, inventiva, ingegno. Chi viene sa che non troverà carri allegorici come quelli che si possono vedere in altre località.

Ogni anno i partecipanti affollano le vie del centro reinventandosi attori di strada, per dare vita ad un vero e proprio teatro d'improvvisazione a cielo aperto.

Gli "zobiari" interpretano soggetti e tematiche locali attraverso scenette o sketch dialettali, caricaturandone i tratti ed interagendo col pubblico senza alcuna barriera.

Carri e carretti fungono da scenografia e sono realizzati a mano dai partecipanti stessi con materiale riciclato o di recupero. Quelli iscritti alla gara sfilano fino alla piazza principale, dove ognuno inscena poi il proprio spettacolo davanti a una giuria speciale.

Al miglior carro viene assegnato il Palio, da custodire fino all'anno successivo, al miglior carretto (gruppo) il Paliotto.

Una sola regola: in Zobia non si possono usare maschere. Il nostro, infatti, è l'unico carnevale in Italia "a volto scoperto", al fine di esaltare mimica ed espressività.

Due giorni di baldoria paesana all'insegna di vino novello, gastronomia, inventiva e follia.

Un carnevale semplice e genuino, dove non c'è da aspettarsi grandi carri allegorici cartapestati o gigantesche figure semoventi.

Un carnevale vivo e sentito, fatto dalla gente per la gente.

SABATO 14 MAGGIO

ore 14.30 - ZOBIA dei BAMBINI - Piazza Caduti, con Avis Comunale Fiorenzuola d'Arda ODV, Mele Verdi Cooperativa Sociale Onlus animazione, musica, e finale con la battaglia dei coriandoli.

ore 21.00 - SFILATA CARRI - Centro Storico. Sfilata di carri, paliotti, coppie e singoli per le vie del centro.

ore 23.30 - Lo Zoo di 105 con Wender e Pippo Palmieri - Piazza Caduti



DOMENICA 15 MAGGIO

ore 14.30 - SFILATA BANDA MAGIOSTRINA

ore 15.00 - SFILATA CARRI - Centro Storico. Sfilata di carri, paliotti, coppie e singoli per le vie del centro

ore 18.00 - MUSICA!

ore 19.00 - PREMIAZIONI

ore 20.00 - BARAONDA FINALE - Piazza Caduti con DJ SET

Agli stand gastronomici di Pro Loco Fiorenzuola d'Arda e Quartiere la Torchina in Piazza Marsala troverete una selezione di prodotti tipici: vin brulé, anolini da passeggio, salame cotto, chisolini, ecc.

Giochi per bambini, e una selezione di Street Food e TruckFood da tutta Italia occuperanno Piazza Molinari da mezzogiorno di sabato 14 febbraio

amicidellazobia@hotmail.com

www.zobiafiorenzuola.com

t. 3288075761