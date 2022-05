Tananai+Tenth Sky in concerto al TRF Live in the Park

Prosegue l'appuntamento più atteso dell'estate cremonese:

il TRF Live in the Park!

Dal 2 al 4 giugno, nel parco di Porta Mosa, si vivranno serate eccezionali firmate da Tanta Robba Events, Gli Amici di Robi, La Valigetta e Comune di Cremona.

Ogni sera grandi concerti accompagnati da buon cibo, ottima birra e favolosi cocktail!

Per la seconda serata del festival venerdì 3 giugno è in serbo per voi una doppia sorpresa!

Ben 2 concerti sul palco del parco di Porta Mosa:

Tenth Sky

Nel suo ep d'esordio "Cose stupide", prodotto interamente da Winniedeputa (Psicologi, VillaBanks) e con la collaborazione di Ariete per il singolo "Capelli blu", TENTH SKY porta in forma 'new pop' la quotidianità della generazione Z.

a seguire:

Tananai

il fenomeno musicale dell'anno, chiesto a gran voce dai nostri affezionati!

Biglietto ingresso • 17€ + prevendita

Su Dice

Su Ticketone