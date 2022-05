Myss Keta e altre sorprese al Party TRF & Cremona Pride

Sabato 4 giugno

ultimo attesissimo appuntamento del

TRF Live in the Park!

Nel parco di Porta Mosa, un'altra serata eccezionale firmata da Tanta Robba Events, Gli Amici di Robi, La Valigetta e Comune di Cremona.

Buon cibo, ottima birra e favolosi cocktail faranno da accompagnamento ad un evento unico:

Party del Cremona Pride con:

Myss Keta

nessuno conosce la sua identità eppure non necessità di presentazioni.

Prima di lei:

BigMama che nell'album "Next Big Thing" parla di autolesionismo, omofobia, discriminazione

Queen of Saba dal Veneto con furore, tornano dopo il bellissimo live di giugno

Alec Temple & Vago XVII gli artisti di casa che presentano il loro album, preceduto dal singolo "Coming out"



Dopo il live dj set di Populous, dj e producer salentino, che si è rapidamente fatto largo nella scena elettronica internazionale e italiana.

Biglietto ingresso • 7€ + prevendita

