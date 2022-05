Degustazioni, show cooking e sculture a Formaggi & Sorrisi

Torna nel centro storico di Cremona, dal 27 al 29 maggio, Formaggi & Sorrisi, Cheese & friends Festival, il Festival gastronomico-culturale di rilievo nazionale della durata di 3 giorni, incentrato sui prodotti caseari italiani e sui prodotti abbinabili, promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e il Consorzio Tutela Provolone Valpadana.

La manifestazione prevede un'area espositiva - dove saranno presenti aziende provenienti da tutto il territorio italiano - e un ricco palinsesto di eventi, vario e articolato, che comprende sia appuntamenti dedicati al grande pubblico come spettacoli di animazione e itineranti, degustazioni, show cooking, disfide in rosa, premiazioni, sculture di formaggio... sia momenti informativi e culturali come convegni, tavole rotonde, appuntamenti dedicati all'arte casearia e laboratori didattici.



Sabato 28 maggio

o Walk of Cheese: 50 stelle celebrano i formaggi DOP italiani

o Louvre du Fromage: il grande Maestro Berto Tomasi mostra le sue sculture di formaggio e intaglierà dal vivo una forma di Grana Padano DOP

o Oscar del Formaggio e Show Cooking di Federico Fusca

o Un matrimonio di sapori, quando due DOP si incontrano: Degustazioni guidate a cura del Consorzio di Tutela del Provolone Valpadana e Consorzio di Tutela del Grana Padano

