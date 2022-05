Brani di affreschi medievali - Visita guidata

Brani di affreschi medievali a Cremona

Sabato 14 maggio, ore 15, piazza Sant'Agostino

Visita guidata alla ricerca di affreschi e lacerti di affreschi tra XII e XIV secolo in città.

Il percorso prevede il passaggio in alcune chiese come San Michele, Sant'Abbondio, Sant'Agostino... e in palazzo Comunale per individuare e commentare pitture religiose e civili di un periodo che ha visto Cremona essere una realtà importante e dominante non solo in politica ed economia ma anche nell'arte.

Tra colori, storia, celebrazioni e simboli scopriamo assieme questo particolare tema della città!

Ritrovo dalle ore 15.00 in piazza Sant'Agostino; inizio visita ore 15.15.

Si consiglia di indossare scarpe comode adatte alla camminata.

Quota 5€ (3€ Associati CrArT).

È richiesta la prenotazione a: info@crart.it - 338 8071208



L'appuntamento rientra nel progetto Cremona 2240.

Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno di Fondazione comunitaria della provincia di Cremona onlus e gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di Cremona, dell’Università degli studi di Pavia e della Diocesi di Cremona.