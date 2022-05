Sabato 11 giugno, ore 21

Chiesa di S. Maria Assunta in Vicobellignano





À due violini

Sonate, Serenate e Notturni di Antonio Vivaldi e Andrea Zani

Compagnia de Violini

Alessandro Ciccolini e Domenico Scicchitano, Violini

INGRESSO GRATUITO

“À due violini” è un viaggio attraverso le potenzialità armoniche e melodiche di due strumenti identici.

Grazie all’interscambio continuo tra i due musicisti, il risultato musicale è vario e ardito.

Nella scrittura musicale senza basso continuo, poco comune nel periodo barocco se non per scopi didattici, si rivela particolarmente intenso il legame tra i due compositori proposti in questo concerto: Andrea Zani e Antonio Vivaldi.

L’esecuzione è legata a un fervido lavoro di ricostruzione filologica e alla ricerca d’una tecnica violinistica storicamente informata. Gli strumenti, gli archi e le corde sono ricostruzioni fedeli di quello che comunemente si sarebbe trovato a Venezia tra gli anni venti e quaranta del Settecento, allo scopo di proporre all’ascoltatore un’esperienza vivida della realtà violinistica veneziana dell’epoca.

L'evento fa parte del Festival Venezia Picciola. Un festival per recuperare alla viva pratica musicale e all’ascolto le opere più significative prodotte dalla cultura musicale casalasca tra Seicento e Settecento, secoli di maggior splendore per la città di Casalmaggiore.

Un percorso che inizia coi compositori Ignazio Donati (ca. 1569-1638) e Francesco Vignali (1609-1659), assunti “con pubblico stipendio” e col concorso delle principali confraternite per servire nelle chiese cittadine.

La vitalità della cultura musicale locale è testimoniata ancora dal ruolo di rilievo assunto nella corte mantovana, già dalla fine del Cinquecento, da suonatori di strumenti ad arco provenienti da Casalmaggiore (i cosiddetti «violini di Casalmaggiore»). Una tradizione che dà i suoi frutti migliori nella prima metà del Settecento, con Andrea Zani (1696-1757) e Carlo Zuccari (1704-1792), cultori delle principali forme violinistiche e orchestrali dell'epoca e protagonisti di un'importante fase espansiva della cultura strumentale italiana.

Ambizione del festival è ricostruire il paesaggio musicale cittadino di quel tempo, mettendolo in relazione alle esperienze musicali maturate nel territorio circostante, in Italia e in Europa nello stesso periodo, così da evidenziare il contributo originale del territorio alla formazione e allo sviluppo del linguaggio musicale in età barocca.