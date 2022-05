Concerto fortepiano e violoncello dedicato a L. van Beethoven

L’Associazione Paola Manfredini, nell’ambito del progetto Ripartire con l’A, B, C: Ambiente, Benessere e Cultura, il patrocinio della Regione Lombardia e del Ministero del Lavoro, organizza

A tastar corde

I Concerti con Paola

Due appuntamenti, coordinati da Eleonora Carapella, entrambi dedicati al repertorio per fortepiano con strumenti a corda, che si terranno nell’Aula Magna del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, presso Palazzo Raimondi a Cremona.

Il fortepiano utilizzato sarà una preziosa copia di un Graf del 1819 che accoglierà al suo fianco altri interessanti strumenti di liuteria dell’epoca.

Il primo concerto organizzato per domenica 15 maggio alle ore 17.30, prevede di un programma interamente dedicato a L. van Beethoven con Costantino Mastroprimiano al fortepiano e Marco Testori al violoncello, interpreti d’eccezione e di fama internazionale, i quali hanno dedicato molti dei loro lavori discografici al repertorio per violoncello e fortepiano.

In programma due capolavori del maestro di Bonn: le sonate per violoncello e pianoforte op. 69 e op. 102 n. 1 e le 11 Bagatelle per pianoforte solo op. 119.

Aula Magna di Palazzo Raimondi

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a ass.paolamanfredini@gmail.com