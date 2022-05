Live del cantautore Davide Zilli e presentazione di "Psicanaliswing"

Nuovo doppio appuntamento letterario e musicale, concepito attorno al tema della psicanalisi ad Alice nella città!

Si comincia venerdì 13 maggio alle ore 21.00 con il live del cantautore Davide Zilli, apprezzato musicista ed autore che ha di recente inaugurato un nuovo progetto dal titolo "Psicanaliswing", terzo lavoro in studio della carriera uscito a fine gennaio per Cosmica (ed. Freecom).

Il disco è come sempre una ricca miscela di generi e riferimenti che incrociano jazz e musica leggera, fregiandosi dei featuring di Le Sorelle Marinetti, Paolo Rossi e l’Orchestra di Mirko Casadei.

Sul palco di Alice, Zilli si proporrà in quartetto, impreziosendo le sonorità dell'album con la sezione ritmica di Alessandro Cassani e Alberto Ventrini, oltre al riconoscibilissimo timbro della tromba di Gianni Satta.

Sabato 14 maggio invece, il tema verrà affrontato a livello più prettamente letterario.

Come sempre, l'ingresso alle serate di Alice è libero per gli associati ARCI con tessera in corso di validità.

Alice nella città è a Castelleone (CR), in via Cicogna 5

